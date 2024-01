Asia Argento | “Sono viva per miracolo”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 16 gennaio 2024)è una delle protagoniste de La Storia, serie tv in quattro puntate tratte dall’omonimo romanzo di Elsa Morante per la regia di Francesca Archibugi in onda su RaiUno dall’8 gennaio. Ma prima di vederla sul piccolo schermo, l’attrice ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Gente. Tra racconti e rivelazioni, si percepisce una nuova metamorfosi in. “Santina è una prostituta, una donna molto diversa da me” ha detto l’attrice a Gente. “Ha i denti marci, è butterata”, ha aggiunto.è una delle protagoniste della serie tv dal titolo La Storia nella quale si faticherà a riconoscerla per le ore di trucco affinché venissero nascosti per bene i suoi tatuaggi.. Crediti: ...