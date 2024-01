Ascolti tv lunedì 15 gennaio | La Storia | Grande Fratello | Enricomincio da me

(Di martedì 16 gennaio 2024)tv152024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,152024? Su Rai 1 è andato in onda La. Su Rai 2da me. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5. Su Italia 1 Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggioritv152024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv152024, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo ...

Così Stefano si trova al televoto per l'eliminazione di29 gennaio. 'Hai infranto il ... Che tutto questo sia servito a rialzare gliche ultimamente sono in calo La parola '...Andato in onda per la prima volta8 gennaio, ' Prima di domani ' - nuovo talk show dell'access prime time di Rete 4 , nato per sostituire ' Stasera Italia ' - ha registratonon ...