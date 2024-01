Ascolti TV | Lunedì 15 gennaio 2024 La Storia vince pur calando 3 | 7 mln – 20 2% | GF 19 4% 2 | 5 mln Brignano al 6 9% | Freedom torna col 5%

(Di martedì 16 gennaio 2024) Jasmine Trinca, Mattia Basciani - La(US, ph. Iacovelli-Zayed) Nella serata di ieri,15, su Rai1 la seconda puntata de Laha conquistato 3.685.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.541.000 spettatori con uno share del 19.4% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 – dalle 21:32 alle 00:14 – Enricomincio da me è la scelta di 1.135.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1 – dalle 21:35 alle 00:17 – la nuova stagione di– Oltre il Confine è vista da 820.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), FarWest segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 710.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 899.000 ...

Ascolti : i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , lunedì 8 gennaio 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali ... (ascoltitv)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera lunedì 15 gennaio 2024 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 15 gennaio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. È iniziata una nuova settimana ricca di ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 15 gennaio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì ... (tpi)

Jasmine Trinca, Mattia Basciani - La Storia (US, ph. Iacovelli-Zayed) Nella serata di ieri, Lunedì 15 gennaio 2024, su Rai1 la seconda puntata de ... (davidemaggio)

TV 15 gennaio : chi ha vinto la gara delsera tra la fiction "La Storia" andata in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Alfonso Signorini trasmesso su Canale 5 Ecco i dati auditel a ...Così Stefano si trova al televoto per l'eliminazione di29 gennaio. 'Hai infranto il ... Che tutto questo sia servito a rialzare gliche ultimamente sono in calo La parola '...