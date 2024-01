Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 15 gennaio 2024

(Di martedì 16 gennaio 2024): idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Storia ha totalizzato 3685 spettatori (20,23% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello ha avuto 2541 spettatori (share 19,35%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 1820 spettatori (5,02%); su Rai2 lo show Enrico Brignano – Enricomincio da me si è portato a casa 1135 spettatori (6,85%), mentre il programma FarWest su Rai3 ha interessato 573 spettatori (3,34%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 710 spettatori (4,72%), mentre il programma di attualità La Torre ...

tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell'audience in prima serata Sono usciti iauditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base aidi share sul prime time come ......