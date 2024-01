ASCOLTI TV 15 GENNAIO 2024 | LA STORIA | GRANDE FRATELLO | BRIGNANO | PORRO | AUGIAS

(Di martedì 16 gennaio 2024)TV 15· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xLa– xComm. – xGiovani – xOver – xXXI Secolo – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – x– xComm. – xGiovani – ...

Così Stefano si trova al televoto per l'eliminazione di lunedì 29. 'Hai infranto il ... Che tutto questo sia servito a rialzare gliche ultimamente sono in calo La parola '...Marco Zonetti per Dagospia PAPA FRANCESCO A CHE TEMPO CHE FA GliTv e i dati Auditel di ieri, domenica 142024, vedono la vittoria della serie turca Terra Amara che, su Canale5, conquista 2.769.000 spettatori con il 15.2% di share, battendo la ...Ieri sera, il conduttore è apparso parecchio scontroso e pungente. La cosa non è passata inosservata sui social: "Incaz*ato nero, che acido!".La promessa anticipazioni 16 gennaio: Lope e Salvador si confrontano Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La promessa che il ...