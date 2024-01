Arera | ondate di offerte luce e gas? Mettete giù il telefono

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Mi lasci essere un po' provocatorio:giù il, per dirla molto semplice». Lo ha detto il presidente dell’, Stefano Besseghini, rispondendo a Bruno Vespa durante la registrazione di '5 minuti stasera su Rai 1, su come ci si può difendere dall’ondata ditelefoniche per. «Se vogliamo cambiare il fornitore di energia, ce lo cerchiamo, andiamo sui siti web,...