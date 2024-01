Arbitraggio Napoli-Salernitana | Guido Clemente di San Luca | “Liquidiamo subito le infondate lamentele dei cugini”

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’Ordinario di Diritto Amministrativo,di San, critica aspramente giudizi ingenerosi dopo. Il dibattito post-derby tracontinua a infiammarsi, madi San, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, decide di intervenire per mettere fine a polemiche ingiustificate e analizzare la situazione nel dettaglio. Nel corso di una dichiarazione rilasciata oggi, il Professore, pur ammettendo di esprimersi come un appassionato tifoso, respinge categoricamente giudizi e commenti troppo severi sul rendimento della squadra azzurra. Pur ammettendo che la qualità del gioco potrebbe essere migliorata, il professore ...

La prestazione di Davide Massa in Napoli-Inter ha scatenato dibattiti. L’AIA l’ha elogiata, nonostante le polemiche del Napoli. Non si fermano le ... (napolipiu)

Dire che l'di- Salernitana era stato 'scandaloso' e che ci si riservava di 'chiedere i danni', è l'esatto opposto della verità, tanto più se non si sono usati gli stessi toni per ...Non ho parole per l', che è offensivo e mortificante per la nostra società ". Il ... acquisita la documentazione concernente le dichiarazioni rese da Iervolino nel dopo gara- ...Secondo quanto riportato da sportitalia.com, la Procura federale della Figc ha aperto un'indagine a seguito delle dichiarazioni dei giorni scorsi di Danilo Iervolino ...La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in riferimento alle sue dichiarazioni ...