Aramco Digital e Intel mirano a stringere una collaborazione volta a creare il primo centro di sviluppo Open RAN dell’Arabia Saudita

(Di martedì 16 gennaio 2024) DHAHRAN, Arabia–(BUSINESS WIRE)–hanno annunciato l’intenzione diildiRAN (Radio Access Network). Si prevede che la struttura darà impulso all’innovazione, promuoverà progressi tecnologici e contribuirà alla trasformazionee nel Regno. L’attività collaborativa – che mira ad accelerare loe l’implementazione di tecnologieRAN, aiutando a mettere in grado il Regno diun’infrastruttura per telecomunicazioni agile e affidabile con un focus sull’accelerare laizzazione in vari settori – è coerente con ...

DHAHRAN, Arabia Saudita:e Intel hanno annunciato l'intenzione di creare il primo Centro di sviluppo Open RAN (Radio Access Network) dell'Arabia Saudita. Si prevede che la struttura darà impulso all'innovazione,...Aramco Digital e Intel hanno annunciato l’intenzione di creare il primo Centro di sviluppo Open RAN (Radio Access Network) dell’Arabia Saudita. Si prevede che la struttura darà impulso all’innovazione ...The O-RAN facility aims to become an innovation hub and will seek to foster collaboration between Aramco Digital and Intel engineers ...