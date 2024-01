Apple primo produttore di smartphone nel 2023 Samsung spodestata | è la prima volta dal 2010

... ha ottenuto i migliori riconoscimenti comici battendo "Ted Lasso", la serie diTV+ che aveva ... che interpreta il nervoso chef protagonista di "The Bear", ha vinto il suoEmmy come miglior ......ha stilato la classifica di fine anno tra applicazioni e giochi gratuiti e a pagamento più ... Scopriamo quali sono partendo dalle migliori app gratuite per iPhone, con alposto l'app di ...Per la prima volta nella storia del mercato telefonico, nel 2023 Apple è stata la casa produttrice che ha venduto più smartphone nel mondo. Lo mostra la classifica annuale di settore pubblicata dalla ...Secondo i dati del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC nel 2023 le spedizioni totali di dispositivi Samsung sono state 226,6 milioni ...