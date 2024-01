Appena scarcerate di nuovo sotto processo | Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi escono senza velo

(Di martedì 16 gennaio 2024), arrestate e condannate a 12 e 13 anni di carcere per aver portato alla luce l’omicidio di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale iraniana per aver “indossato male” il, sono state fatte uscire dal carcere di Evin su cauzione. Ora, però, sono di. Le due giornaliste, dopo il loro rilascio temporaneo dal carcere di Evin al termine di 17 mesi di detenzione, sono di, in quanto sono uscite dal carcerehijab, o. La magistratura iraniana ha quindi aperto uncaso contro...

1' di lettura 15/01/2024 - Investimento questa mattina, intorno alle ore 11 circa, in viale Bartolomeo Eustachio, nel centro urbano cittadino di San Severino Marche. Per cause in corso di accertamento ...