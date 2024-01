Antonella Fiordelisi conferma il suo nuovo amore | ecco chi è Guglielmo Vicario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)hato la sua relazione conattraverso una story su Instagram. Da quest’estate, circolavano voci che l’influencer fosse coinvolta con un giocatore del Tottenham, ma la sua partecipazione a Pechino Express l’aveva tenuta lontana dai social per un po’, impedendo così di ottenere ulteriori dettagli sulla questione. Tuttavia, ora cheè tornata dal suo viaggio, è stata avvistata a Londra in compagnia di, come dimostra la story in cui i due sono seduti insieme in macchina, con le gambe allungate.è un portiere di 28 anni che gioca per l’Udinese e il Tottenham. Sin da giovane, si è rivelato una promessa nel mondo del calcio e ha fatto molti sacrifici per ...