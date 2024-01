Anticipazioni Uomini e Donne | Ernesto Lascia Ida E Abbandona Il Programma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha deciso dire il programma e di non frequentare più Ida. Alessandro e Cristina sono tornati protagonisti in uno scontro che ha coinvolto anche Roberta! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha visto al centro dell’attenzione Ida ed, oltre che Roberta Di Padua ed altri importanti protagonisti. In particolareha deciso dire il programma smettendo così di frequentare la Platano. Ma ecco cosa è successo nella registrazione.interrompe la frequentazione con Ida eil ...