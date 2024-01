Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 16 Gennaio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Dopo aver appreso da Betul che Ercan ha rubato un’ingente somma di denaro all’azienda, Zuleyha licenzia il suo dipendente, il quale cerca inutilmente di farle capire che è stato raggirato da Betul. Intanto, Lutfiye e Saniye trovano nella giacca di Fekeli una ricevuta di un ristorante ...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 16 gennaio : la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di ... (movieplayer)

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 16 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Sermin sfreccia a bordo della sua nuova ... (comingsoon)

Dopo moltee rumors, oltre a qualche slittamento, il vincitore del premio Grammy, artista multi - ... un richiamo alla sua celebre saga discografica, è tornato sullaSenz'altro ......Promessa. Sanremo 2024, anche Gigliola Cinguetti si esibirà sul palco del Teatro Ariston Amadeus , sempre in occasione dell'ascolto da parte della stampa dei brani in gara a ...Anticipazioni puntata di oggi 16 gennaio Terra Amara: Zuleyha alla ricerca della verità su Demir; la donna scopre un oscuro segreto.Per la sua 2/a edizione il Salone del Vino di Torino raddoppia, passando da 250 a 500 cantine partecipanti, e cambia la location principale, dalla Cavallerizza Reale alle Ogr, con eventi off al Circol ...