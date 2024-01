Anticipazioni Le Iene Show del 16 gennaio 2024 | inviati | temi | ospiti e scaletta

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questa sera, martedì 16, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata. LeLa puntata de Ledel 16sarà dedicata adi attualità, ma anche agli scherzi, in gergo “prank”. Il servizio principale sarà un’inchiesta condotta da Gaston Zama e Paola Barale che voleranno in Gambia per capirne di più sul turismo sessuale in voga nel paese. Altridella puntata potrebbero essere il processo nei confronti del ginecologo Giovanni Miniello, di cui ha parlato Alice Martinelli, oltre agli ...