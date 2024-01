Annamaria Pilotti | interim al vertice di Confindustria Moda dopo lo strappo di Smi

(Di martedì 16 gennaio 2024) A seguito dell’uscita di Smi-SistemaItalia da, l’imprenditrice Annaritaè nominata presidente ad. Tale decisione è stata presa in seguito alle dimissioni del presidente in carica di, Ercole Botto Poala, causate dalla decadenza dei requisiti statutari dovuta alla fuoriuscita di Smi., già vicepresidente, assume ora la responsabilità di guidarein un momento delicato, durante il quale l’esistenza stessa dell’associazione è a rischio senza la presenza del suo membro chiave. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Importante nuova nomina per il mondo dell’advisory italiano. Cristian Fumagalli, ex vice direttore generale in IWBank (dal 2018 al 2019), successivamente responsabile macro area territoriale Lazio ...