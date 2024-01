Anna Pettinelli sbotta dopo l’ennesima lamentela di Ayle | “Non voglio sentirti fiatare” VIDEO

Anna Pettinelli , ospite di Pomeriggio 5, ha letteralmente asfalta to Massimiliano Varrese svelando che non consiglierebbe il concorrente del Grande ... (blogtivvu)

Amici 23, spoiler nuova registrazione: anche questa puntata che vedremo in onda domenica pomeriggio è stata segnata dai litigi in studio. Dopo ... (blogtivvu)

e Lorella Cuccarini stanno per scatenare nuove dinamiche ad Amici 23 . Dopo che Mew e Matthew hanno deciso di abbandonare il talent, le professoresse stanno pensando di aggiungere due ...... durante il daytime di Amici 23 , abbiamo assistito all'ingresso di due nuove allieve nella scuola di Canale5 : come annunciato ieri, 15 gennaio, alla produzione Lorella Cuccarini e...Kia (Chiara Letizia) e Nahaze (Nathalie Hazel) sono due nuove allieve di Amici 23: le cantanti entrano nella scuola al posto di Mew e Matthew e ...Rudy Zerbi sgrida il suo allievo Pomeriggio poco tranquillo per due allievi di canto che hanno fatto perdere la pazienza ai loro insegnanti. Per la ...