Animali o peluche? E Tamberi finisce nella bufera per questa foto

(Di martedì 16 gennaio 2024) Viaggio in Sudafrica… con polemiche per Gianmarco, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020. L'atleta ha postato su Instagram alcuni momenti della sua vacanza e alcunehanno destato particolare attenzione, quelle in cui gioca con un cucciolo di leone.didascalia,scrive: “Amore a prima vista”, dimostrando tutta l'empatia naturale che si prova a contatto con un animale selvatico. In apparenza nulla di strano, ma nell'era dei social e del “politically correct”, anche un comportamento in buona fede può scatenare il vespaio di polemiche. Questo suo “giocare” con un cucciolo di leone è bastato per accusarlo di non avere rispetto dell'animale e trattarlo come un. Anche l'etologa Chiara Grasso ha criticato il post di: “Purtroppo devo arrivare ...

Il cane Dido, come spesso accade per moltidomestici, ha il suo giocattolo preferito che in questo caso è un Tigretòn, una forma di tigrotto. Non se ne separa mai e gli fa le peggiori cose sfogando su di lui tutta la sua ...Le marachelle di due cani e undefunto Il cane Dido, come spesso accade per moltidomestici, ha il suo giocattolo preferito che in questo caso è un Tigretòn, una forma di ...Gianmarco Tamberi, in viaggio in Sudafrica, è finito suo malgrado al centro di una polemica per uno scatto condiviso sui social, dove lo si vede accarezzare un cucciolo di leone ospite di un presunto ...Gianmarco Tamberi, in viaggio in Sudafrica, è finito suo malgrado al centro di una polemica per uno scatto condiviso sui social, dove lo si vede accarezzare un cucciolo di leone ospite di un presunto ...