Animali e giovani – A Roma il convegno organizzato dall’Oipa al ministero ‘A scuola per imparare il rispetto degli animali’

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un incontro per riflettere sulla necessità d’insegnare nelle scuole i diritti, il loro, la loro tutela, inserendo questi temi nei programmi didattici. Questo il tema deldall’organizzazione internazionale protezione(Oipa) in collaborazione con ildell’istruzione e del merito. L’appuntamento, aperto a tutti, è per martedì 30 gennaio alle ore 17 nella Sala Aldo Moro del Dicastero in viale Trastevere 76A, a. Oipa, ilnelle scuole, tra i relatori la deputata Michela Vittoria Brambilla, prima firmataria della proposta di legge In particolare, sarà l’occasione per discutere inoltre della riforma dell’articolo 9 della Costituzione e della proposta di legge Modifiche ...