Angelina Mango viene tradita dal fidanzato? Spunta la segnalazione shock

(Di martedì 16 gennaio 2024)non starebbe vivendo un buon periodo dal punto di vista sentimentale, nonostante si stia preparando per il debutto al Festival di Sanremo 2024. Infatti, è arrivata unaspiazzante all’esperta di gossip Deianira Marzano che parla di presunti tradimenti delproprio ai danni dell’ex cantante di Amici 22. Inoltre, si dice che i due si sarebbero anche già lasciati. Ma chi è il ragazzo che è stato finora accanto alla talentuosa artista? Amici News: lasuldiUna persona ha scritto in privato all’esperta di gossip Deianira Marzano mettendo fortemente in dubbio il rapporto trae il suoAntonio Cirigliano. Queste ...

Angelina Mango debutta al Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia , che porta la firma di Madame e Dardust Angelina Mango sarà in gara per la ... ()

Per la prima volta in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con “La noia ”, Angelina Mango è tra i big a Sanremo 2024 . Reduce dai successi ... (spettacolo.periodicodaily)

È così che si insegue il vento piangendo dal ridere- LA NOIA - VOTO 8 Lo dico subito: avere come compagni di viaggio Madame e Dardust è già calare un doppio jolly.azzarda ...... Mister Rain, Dargen D'amico, Rose Villain), giovani artisti pronti per il grande salto (eufemismo per dire: illustri sconosciuti) o già con una fanbase importante (Gazelle,, Irama, ...Il brano è una cumbia contemporanea in cui la cantautrice gioca sui contrasti: il ritmo incalzante ed energico è in apparente contrapposizione con il titolo.La cantante domina la scena e, al momento, il suo trionfo viene quotato a 3,50, seguita in seconda posizione del rapper napoletano Geolier quotato a 5,00 e dalla cantante Angelina Mango, protagonista ...