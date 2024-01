Andy Murray | “Potrebbe essere il mio ultimo match agli Australian Open Ritiro? Ci devo pensare bene”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Saranno queste le ultime volte dida giocatore professionista? Dopo la dura sconfitta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, è anche lo stesso scozzese ad alimentare lo spettro di un possibile addio a breve termine. Una giornata davvero negativa, la sua, per la non certo grande gioia di una KIA Arena che era un po’ troppo piccola per contenere tutti quelli che avrebbero voluto vedere il. Così l’ex numero 1 del mondo in conferenza stampa: “Sono molto deluso, le cose non sono andatee sono stato apatico per tutto il tempo. La gente tentava di darmi forza, ma era impossibile. Non so perché ho giocato così male, venivo da dieci giorni in cui mi ero allenato molto. Non ho sentito grande frustrazione mentre giocavo, ho tentato di mantenere un equilibrio, rimanere più ...