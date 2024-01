Andria-Cavese | no alla vendita di biglietti per i tifosi campani

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon saranno sugli spalti dello stadio “Degli Ulivi” didomani pomeriggio idellain occasione della gara valida per gli ottavi di finale di coppa Italia serie D che vedrà in campo Fidelis2018 e1919. La decisione è stata presa dprefetta di Barletta –– Trani, Rossana Riflesso, che ha vietato ladeiai residenti della provincia di Salerno in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e a quanto comunicato dlocale questura. Tra le tifoserie in passato ci sono state tensioni e scontri e il ...

In occasione dell'incontro di calcio in programma mercoledì 17 gennaio alle ore 15.00 presso lo stadio comunale "Degli Ulivi" ditra le compagni S. S. D. Fidelis2018 e1919, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia serie D, il Prefetto di Barletta -- Trani Rossana Riflesso, in conformità alle determinazioni del C. A. S. M. S. ......00 ITALIA SERIE D - GIRONE G Boreale - Anzio Calcio 1924 14:30 Budoni - Romana 14:30- ...30 Altamura - Manfredonia 15:00 Citta di Fasano - Gallipoli 15:00 Fidelis- Palmese 1914 15:00 ...Disposiziooni della Prefettura al fine di assicurare la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell'incontro ...