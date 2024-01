Ancora sangue a Roma | spari in strada | la pista del regolamento di conti

Una ex Miss Italia ha raccontato di un bruttissimo periodo dovuto alla morte di suo padre , venuto a mancare a causa di un orribile incidente in ... (donnapop)

Sono giorni difficili per i protagonisti di Terra amara. Nelle prossime puntate della soap opera turca (in onda alle 14.10 circa su Canale 5) i ... (iodonna)

...rivolta Masimo per contestare a Apple brevetti riguardanti la misurazione dell'ossigeno nel. ... Apple non haeliminato i riferimenti alla misurazione dell'app Livelli O dal sito ...... emirato che per anni aveva ospitato Meshaal e l'ufficio politico di Hamas edoggi è la ...le numerosissime e continue proteste seguite alla morte della giovane Mahsa Amini e soffocate nelL’attore sarà in italia al festival di Sanremo: "Origini picene". Il sindaco Fioravanti proporrà al consiglio la cittadinanza onoraria.La vittima è omonima di una famiglia ndranghetista ma gli inquirenti escludono collegamenti e l'ipotesi più probabile è un regolamento nel mondo della droga ...