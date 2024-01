Anche Letta è contro la candidatura di Schlein La leader a Gubbio per due ore

Infatti Enrico, tornato da Parigi per sostituirlo, si fece eleggere alla camera alla prima ...la sinistra interna ormai ha dubbi: non si è espresso con entusiasmo Peppe Provenzano. Né ...Quando mia moglie ed io la abbiamo aperta eper la prima volta, la paura e lo sconforto ci ... Segui il canale di TorinOggi.it su WhatsApp ISCRIVITI Ti potrebbero interessareSoggiogata e sottomessa dal marito. Insultata e perfino picchiata. Si è chiuso con una condanna a 3 anni di carcere il processo per maltrattamenti in famiglia per cui era imputato ...Il menu tanto contestato (e non solo per il merluzzo “carbonaro”) è stato cambiato e già nella giornata di ieri nelle scuole di Bari ci sono stati i primi riscontri ...