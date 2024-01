Anatomia di una coppia | da Justine Triet a Munk

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel seguente articolo è esposta un’analisi che mette a confronto il film:di una caduta della regista, vincitrice della Palma d’oro al festival di Cannes 2023 e il dipinto: Il bacio con la finestra del pittore norvegese Edvard. Il paragone è sorto in quanto in entrambe le due opere è protagonista la, con le sue contraddizioni ed il significato della stessa nel sentimento dell’amore. Partendo dal mistero che avvolge il legal thriller, passando ai colori del dipinto ed al ruolo della finestra, fondamentale sia per il quadro, sia per il film. Il Mistero Scena dal processo a Sandra Hüller – © Teodora FilmLa prima parte di “di una caduta” dici mette davanti agli occhi un mistero; un mistero che ...

Nolan miglior regista per 'Oppenheimer' Nolan ha vinto anche il premio di ' miglior regista' per il suo 'Oppenheimer'. Battuti, tra gli altri, Bradley ... (247.libero)

I Golden Globe 2024 hanno confermato il successo di “Anatomia di una caduta” di Justine Triet , è il miglior film non in inglese del 2023. Il ... (spettacolo.periodicodaily)

Davanti a film del calibro di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese o la coppia Barbenheimer, la logica convenzionale suggerirebbe che le ... (gqitalia)

