Amministrative a Bergamo | la lista civica da candidata sindaco di Carnevali ci sarà?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024), in dubbio ladadi Elena? Così si dice. Ma al momento non arrivano né conferme, né smentite. Voci di corridoio, infatti, raccontano di una discussione aperta sulla questione, una querelle che potrebbe mettere in discussione la possibilità di dar vita allache, come avviene nelle tornate elettorali, accompagna una candidatura politica. All’origine della riflessione, infatti, ci sarebbe il fatto che la candidatura dell’ex deputata Dem, scelta dalla coalizione di centrosinistra per la corsa a Palazzo Frizzoni, con la sua chiara connotazione partitica potrebbe di fatto rendere controproducente la scelta di creare una sua ...