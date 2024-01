Amici sostituisce Mew e Matthew con le cantanti Kia e Nahaze

(Di martedì 16 gennaio 2024) Kia -Il ritiro improvviso di Mew eha costretto la produzione dia correre ai ripari. Nel daytime odierno del talent show di Canale 5, sono entrate infatti ufficialmente nella scuola due nuove allieve: leKia e. Per accedere al programma, Kia esono state chiamate ad eseguire una canzone di fronte a tutta la commissione. La prima si è esibita in Blu Part II di Elisa e Rkomi, mentre la seconda ha cantato Oro, il suo inedito. L’esito per le ragazze è stato favorevole, visto che tutti i professori hanno giudicato le performance all’altezza e hanno dato loro la possibilità di entrare a far parte di. Grazie al voto unanime di tutti i professori Kia entra ufficialmente nella scuola di #23 ed è una ...

Amici, gli allievi si preparano ad affrontare il pomeridiano. Ecco cos'è accaduto nel corso della nuova puntata del daytime ...Nonostante le speranze dei fan l'addio di Matthew e Mew ad Amici 23 è definitivo: ecco come vogliono sostituirli gli insegnanti.