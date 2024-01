Amici | due nuovi ingressi | Malìa e Ayle rimproverati dai loro prof

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024), gli allievi si preparano ad affrontare il pomeridiano. Ecco cos’è accaduto nel corso della nuova puntata del daytime, gli allievi della nuova edizione sono pronti e carichi ad affrontare le nuove sfide che affronteranno domenica. Questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento col daytime. LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi ha infranto il regolamento al Grande Fratello? Ecco cosa è emerso… Oggi è stata una giornata speciale per due ragazze. Nella scuola è entrata una nuova allieva. Grazie al voto unanime di tutti iessori Kia è ufficialmente una nuova allieva dellaCuccarini. Lorella incontra per la prima volta la giovane e consegna alla cantante la maglia per realizzare il suo sogno. Kia dopo l’incontro con laessoressa, felicissima tra le lacrime telefonando a sua madre ...