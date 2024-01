Amici 23 | Emanuel Lo e Raimondo Todaro | “Lavorare insieme a Giorgia e Francesca Tocca? La fregatura è che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche l’attuale edizione dista arrivando al giro di boa: tra soli due mesi, infatti, avrà inizio il serale, il vero banco di prova per cantanti e ballerini che in questi mesi stanno studiando per arrivare preparati al grande show del sabato sera di Canale 5. Ad aiutarli in questo percorso, ricco di soddisfazioni ma anche di momenti difficili, sono i professori di canto e di ballo, che puntata dopo puntata tirano le somme circa il rendimento dei propri allievi. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,Lo ehanno fatto un bilancio di questa edizione ed entrambi si sono detti molti felici per il percorso dei rispettivi alunni:: Sono partito carico, anche se un po’ nostalgico per i vecchi allievi, ma ora sono super conquistato dai nuovi: è una classe ...