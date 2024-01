Amici 23 | due nuove allieve entrano nella scuola | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nell’odierno appuntamento con il daytime di23, duecantanti hanno fatto il loro ingresso nel talent show. Alla luce dell’abbandono di Mew e Matthew,si sono liberati due banchi, che le prof. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno deciso di assegnare rispettivamente a Kia e Nahaze. Come mostrato nel daytime odierno di, Kia (Chiara Letizia Faedda) – dopo aver eseguito When we were young di Adele e Blu Parte II di Elisa – ha conquistato il voto favorevole di tutti i coach. “Chiara tu mi sei piaciuta dai provini, poi ti ho rivisto qualche settimana fa“, le parole della Cuccarini, che l’ha accoltasua squadra. Solo poco tempo fa, Kia aveva sfidato l’allieva Martina Giovannini, perdendo il confronto. A seguire, anche la Pettinelli ha avanzato la ...