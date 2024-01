Amici 23 | due nuove allieve e il duro rimprovero a Malìa ed Ayle

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una nuova puntata daytime di23 è appena andata in onda, questo pomeriggio, martedì 16 gennaio 2024, come sempre su Canale 5. Siamo pronti a scoprire cosa è successo in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Certo, ve lo sveliamo subito qui di seguito.23, la Cuccarini incontra Kia Il daytime di23 di quest’oggi si è aperto con l’incontro tra Lorella Cuccarini e Kia, l’aspirante nuova cantante della scuola che avevamo già visto durante una sfida. La prof ha deciso di convocare Kia per cantare di fronte a lei. La giovane si è esibita con un brano di Adele in sala canto. Lorella ha ammesso di apprezzare molto la ragazza. Successivamente le ha chiesto di aspettare un attimo in saletta. Una volta che la Cuccarini è ritornata, lei e Kia sono andati in studio di fronte alla presenza di tutti ...