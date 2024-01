Amalfi si dota di un eco-compattatore dedicato alla raccolta delle bottiglie di plastica

Leggi su zon

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Città disempre più ecosostenibile grazie all’implementazionenuove tecnologie a servizio delladifferenziata. Dopo l’impiego dei cestini intelligenti collocati in diversi punti del centro storico e del fronte mare, entra in funzione – da mercoledì 17 gennaio 2024 – il nuovo “Mangia“, ovvero un eco-diin pet. Collocato in Piazza Spirito Santo il nuovo macchinario è stato finanziato interamente con un contributo di circa 29mila euro assegnato dal Ministero della Transizione Ecologica in seguitoscelta dell’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco Daniele ...