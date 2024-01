Amadeus ci ripensa | chi sono i ripescati di Sanremo 2024

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le trenta canzoni che parteciperanno al Festival dicoprono un po' tutte le possibilità del pop e dei nuovi suoni della trap. In alcuni casi, però, si tratta di veri e propri "ripescaggi". Nomi che negli ultimi anni avevano già provato a salire sul palco dell'Ariston mastati bocciati o rimandati dal direttore artistico. E' il caso dei Ricchi e Poveri che ci hanno già provato l'anno scorso ma hanno dovuto lasciare ai Cugini di Campagna lo spazio del gruppo over. E ancora i The Kolors che hanno dovuto aspettare un po' matornati alla grande soprattutto sulla scia di "Italodisco". D'altronde il direttore artistico lo fa tutti gli anni: alla fine di ogni edizione chiama i bocciati dell'anno e gli dà appuntamento all'edizione successiva.

