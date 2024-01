Ama | Nuovi cassonetti per la differenziata nel Municipio XV

(Di martedì 16 gennaio 2024) È partito nelXV il piano operativo di sostituzione e integrazione delle batterie diper la raccolta, predisposto da AMA d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e ilXV. Squadre addette con l’ausilio di mezzi speciali posizioneranno oltre 900da 2.400 litri, così suddivisi: 461 per la carta e 459 per il multimateriale (plastica, metalli, ecc.). Le operazioni proseguiranno fino ai primi giorni di febbraio. Prosegue a pieno ritmo, dunque, il Piano che porterà alla completa sostituzione deistradali entro il Giubileo. Icontenitori stradali, come stabilito dalla Norma UNI 11686, al fine di migliorare la raccolta ...

