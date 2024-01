Ally McBeal e la scena del bagno agli Emmy | il remake è gia cult VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Durante la cerimonia di consegna deglitenutasi lunedì 15 gennaio, Calista Flockart, Gil Bellows, Greg German e Peter MacNicol (“Biscottino”), compagni di cast diMc Beal hanno ricreato l’iconico ballo della serie, sulle note di You’re My First, My Last, My Everything, di Barry White, all’interno di una perfetta copia delunisex in cui è ambientata una delle più famose versioni della(vediqui sotto). Lo sketch comincia con Flockhart che, entrata indopo una festa, si compiace del suo aspetto; in successione, uno dopo l’altro, i tre uomini escono dalle porte di altrettanti bagni, e il ballo vero e proprio ha finalmente inizio. Così, prima di consegnare uno dei premi della serata, Flockhart ha commentato la giocosa reunion, al ...