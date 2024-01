Alluvione | Bonaccini | “Altri 1 | 2 miliardi per gli investimenti”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 16 gennaio 2024) BOLOGNA – “Domani pomeriggio saremo a Forlì” con la premier Meloni e la presidente della Commissione Ue Von Der Leyen e “dovrebbero essere assegnati, concessi 1,2da Pnrr di fondi aggiuntivi perper interventi post alluvionali”. Così il presidente emiliano-romagnolo Stefano, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. “Oggi pomeriggio avremo una call con ii ministeri competenti per capire le regole di ingaggio” di questa somma. “Bene, benvenuti e benedetti questi 1,2però chiariamo: servono per gli, cioè per il ripristino di strade fiumi, frane etc. Non sono risorse disponibili per il rimborso dei cosiddetti danni avvenuti a imprese o famiglie”. “Noi abbiamo ricevuto oggi meno della metà delle risorse che servono. Soprattutto mancano due cose, che mi auguro presto ...