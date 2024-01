All’Hotel Fort di Des Moines | tra cimeli e modernità | s’è visto il nuovo Partito repubblicano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Des, Iowa. La lobby d’ingresso del centenario HotelDes, nella capitale dell’Iowa, è una perfetta metafora dell’evento storico che è avvenuto la notte scorsa in America.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Esplosione in Texas, aWorth. Il primo bilancio è di almeno 21 feriti. Lo afferma la polizia. Le indagini sono in corso per accertare cosa abbia causato l'esplosione'albergo Sandman Signature, anche se ..."Almeno 10 feriti" per quella che sembrerebbe essere un'esplosione di gasSandman Signature diWorth, in Texas. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città", ha scritto la polizia su X. Appello a evitare la ...