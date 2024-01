Allarme incendio all’ex Gianetti di Ceriano Laghetto | Vigili del fuoco mobilitati

(Di martedì 16 gennaio 2024) Diversi mezzi deidelper unieri sera nell’ex, ma si trattava di un falò controllato acceso dai guardiani della proprietà per riscaldarsi. Un principio di(o qualcosa che è sembrato tale) ha fatto scattare l’lunedì sera nei pressi dell’exruote in via Stabilimenti ...

L'era divampato nell'abitazione del centro storico teatino la sera del 4 gennaio, partito ... A dare l'erano stati i vicini di casa. Nel rogo era morto poco dopo anche il cane della ...Unè divampato oggi nell'abitazione di Andrea Milanesi, 43 anni, sindaco di Cecima (Pavia), ... A lanciare l'è stata una vicina di casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i i ...Diversi mezzi dei Vigili del fuoco a Ceriano Laghetto per un allarme incendio ieri sera nell’ex Gianetti, ma si trattava di un falò controllato acceso dai ...In località Casa Cucchi, fiamme partite dal porticato, pare per cause accidentali, mentre non c'era nessuno in casa. L’allarme lanciato da una vicina che ha visto il fumo ...