Alfredo Catapano presidente di Federmoda-Confcommercio Campania Ecco la squadra

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è svolta ieri l’assemblea elettiva della, la quale, riunendo i socidei settori Abbigliamento, Calzature ed Accessori in tutte le province campane, rappresenta la più importante organizzazione di categoria del comparto Moda in. L’assemblea, presieduta da Pasquale Russo,, ha proceduto all’elezione dele del Consiglio Direttivo. Il nuovoregionale è, 41 anni, titolare dell’omonima azienda napoletana di abbigliamento, che ha 5 punti vendita in. Il Consiglio Direttivo è così composto : Vice presidenti Antonio Cavaliere ...