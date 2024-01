Alfa annuncia la data di uscita e la copertina del nuovo disco

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) In attesa di vederlo debuttare in gara al Festival di Sanremo,, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano Vai!. Esponente della Generazione Z,si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo, il giovane cantatore mette invece l’amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l’essere romantici è la vera rivoluzione. Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di ...