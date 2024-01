Al “Vigorito” fischia Bordin | con lui la Strega ha già vinto un derby

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoToccherà ad Andreadi Bassano del Grappa dirigere l’attesodi lunedì sera tra Benevento e Casertana. Il fischietto veneto ha già diretto i giallorossi in questa stagione. L’incrocio è avvenuto nella sfida esterna con il Sorrento, vinta di misura (0-1) dall’allora formazione di Matteo Andreoletti grazie alla rete di Bolsius. Imbattuti conanche i falchetti, che vantano un precedente in questo campionato (vittoria in casa contro il Foggia per 2-1, reti di Montalto e Curcio) e uno nella stagione 2020/21 (pareggio esterno a Bari per 1-1, gol rossoblu di Carillo). Gli assistenti saranno Marco Toce di Firenze e Marco Matteo Barberis di Collegno. Il toscano sarà alla prima con il Benevento, mentre il piemontese ha già incrociato i giallorossi in questa annata in un altro ...