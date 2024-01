Al via il progetto “il 5 e il 10”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Treviolo, 15 gennaio 2024 – “Il 5 e il 10” è il nuovo e innovativodi politiche giovanili, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Il Cantiere, l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Treviolo e ATB, Azienda Trasporti Bergamo. Un‘iniziativa unica in Italia che vede gli educatori del C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) “Il Graffio” di Treviolo salire a bordo dei pullman per entrare in contatto con gli studenti, proponendo attività di formazione durante il viaggio. Tra le 7 e le 8 del mattino, prima del suono della campanella, e dopo la fine delle lezioni i bus diventano protagonisti dei pensieri e dei discorsi tra i giovani che si recano a scuola. In un momento storico in cui è diventato molto difficile trovare una dimensione d’incontro con i più giovani perché non far diventare il viaggio da casa a scuola, e viceversa, un’occasione di ...

Can Yaman è sbarcato a Lisbona : prende il via un nuovo ed importante appuntamento benefico. Ecco L’annuncio social dell’attore e modello Can Yaman è ... (361magazine)

È online il sito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025 che ha come obiettivo lo svolgimento del periplo equatoriale a ... (ilgiornaleditalia)

... l'asse Togliatti - Gandhi - Tolmino - Sabotino,Stalingrado, l'asse Lenin - Po - Torino - ... Per quanto riguarda le grandi città, sono tante le amministrazioni interessate al. Si è infatti ...Allo stesso tempo, l'Alleanza SMR, annunciata dalla Commissione europea a dicembre, potrebbe offrire l'opportunità di fare pressione per un importantedi comune interesse europeo (IPCEI) in ...Al via il progetto “Impariamo a mangiare sano”: quattro incontri in masseria didattica per educare i più piccoli all’importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e cibi naturali, possibilmente ...L’ex consigliere e assessore comunale di Siracusa, Carlo Gradenigo, chiede chiarezza in merito agli interventi che ieri hanno preso il via su via Lido Sacramento. Il presidente di Lealtà & Condivision ...