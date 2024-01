Al Teatro Troisi il concerto degli Area Medina | ‘Una festa per Pino Daniele’

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti1984-2024, sono passati quarant’anni dall’album “Sciò live” del “lazzaro felice”. Una ricorrenza importante che il gruppo– ensemble perDaniele, che da oltre vent’anni ne ripropone l’opera artistica, vuole ricordare con unanella sua Napoli, al. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 marzo prossimo (con inizio ore 21). Ad aprire il, un piccolo monologo “Napoli si racconta e incontraDaniele”, scritto da Fabrizio Angrisano e interpretato dall’attore Roberto Solofria, e a seguire l’esecuzione dell’intera scaletta dell’album, composto da 17 memorabili brani divisi, come nell’originale in due CD, parte 1^ e parte 2^. Tutti pezzi indimenticabili della ...

