Al teatro Sala Molière di Pozzuoli continua l’edizione di “Cinemagma”

Tutto è pronto per la quarta edizione di Cinemagma, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Avrà ... (2anews)

Durante il primo dei Concerto di Capodanno il dispositivo si è attivato costringendo gli spettatori a riversarsi in strada. Momenti di tensione, poi ... (repubblica)

Sala : “Geronimo La Russa al Piccolo Teatro? Noi nominiamo persone di comprovata esperienza culturale…”

“Cerco di non essere mai preconcetto rispetto a Geronimo La Russa, anche in passato ho dimostrato di non esserlo. Il Piccolo, insieme alla Scala, è ... (ilfattoquotidiano)