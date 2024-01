Agropoli | rifiuta l’applicazione del braccialetto elettronico | 51enne nei guai

Leggi su zon

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, ad, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, in carcere, emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di unindagato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'uomo, già sottoposto al provvedimento del "divieto di avvicinamento alla persona offesa" a seguito di querela della donna per le continue minacce, percosse e lesioni subite, si èto di sottoporsi aldelcosì motivando l'Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania ad emettere il provvedimento cautelare custodiale.