Agoumé | esordio al Siviglia e qualificazione in Copa del Rey

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lucienha oggi esordito con la maglia delagli ottavi di finale didel Rey. Il suoha vinto contro il Getafe per 3-1. VITTORIA – Ilfa il colpaccio in trasferta e vince contro il Getafe per 3-1 agli ottavi di finale didel Rey. Apre la serata al minuto 8 il solito Sergio Ramos su assist di Suso. Pareggia la squadra casalinga con Jaime Mata al 23?, ma non regge il risultato. Isaac Romero in sette minuti nel secondo tempo sigla una doppietta e chiude i giochi. Lucien, ceduto dall’Inter pochi giorni fa, ha fatto il suocon ilentrando al minuto 80 al posto di Djibril Sow. Ottimo ingresso per il francese che ha visto l’ultima volta il campo a settembre con la ...