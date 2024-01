Agguato alla periferia di Roma | morto un 33enne La sparatoria per strada a Corviale | indaga l’Antimafia

Leggi su open.online

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si trovava in auto sotto casa Cristiano Molè, ilucciso in un, nella periferie Sud-Ovest di. Con lui c’era un amico di 30 anni, rimasto ferito a una gamba e che non sarebbe in pericolo di vita. La raffica di almeno 11 colpi sarebbe partita da una Fiat Panda di colore chiaro, sulle cui tracce sono ora i carabinieri del Nucleo investigativo insieme a quelli del Ros coordinati dal pm della Dda Mario Palazzi. L’è avvenuto poco dopo le 19.30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, quando perc’erano diverse persone. Molè era stato già ferito nel 2014, quando era stato gambizzato a Bravetta. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra gruppi criminali per il controllo di una delle principali piazze di ...