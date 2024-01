AEW | Kota Ibushi si opererà domani

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 gennaio 2024)è stata una delle firme piu’ “frizzanti” del 2023 della AEW. Purtroppo pero’ la sua esperienza non è stata cosi entusiasmante fino ad ora per via del brutto infortunio rimediato il 2 gennaio alla mano destra e la caviglia sinistra. Tramite i suoi account social ha fatto sapere chefinirà sotto ai ferri per una delicata operzione. Le sue parole “Il tempo passa lentamente… spero che l’operazione divada bene, la cosa piu’ importante è riuscire a camminare, l’unica cosa che conta”.