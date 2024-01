Aereo si schianta su strada e travolge le macchine | un morto e diversi feriti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un tragico incidente ha colpito la regione centrale del Maule, in Cile, questo lunedì, quando Fernando Solans, un pilota di nazionalità spagnola di 58 anni, è deceduto in un incidentementre era impegnato in operazioni di spegnimento di un incendio. La notizia è stata confermata dalla Corporazione nazionale forestale (Conaf) del Cile. Solans, un pilota esperto, stava pilotando un piccoloantincendio quando, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo dell’a causa di un impatto con dei cavi elettrici. L’è poi precipitato sull’autovicino alla città di Talca, situata a circa 250 chilometri a sud della capitale. L’impatto non solo ha causato la morte del coraggioso pilota, ma ha anche coinvolto due veicoli che transitavano sulla, ...

Terrore lungo l' autostrada I-26 di Ashville , in North Carolina, dove un aereo monomotore si è schianta to prendendo fuoco subito dopo. Sopravvissuti i ... (liberoquotidiano)

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in Cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Ecco il drammatico video che mostra lo schianto di un piccoloantincendio avvenuto in Cile. Nel filmato si vede il piccolo apparecchio che spruzzava materiale protettivo perdere il controllo, avvitarsi su se stesso, prima dello schianto sulla autostrada ......I media ucraini per primi avevano riferito della distruzione di un "radar volante" russo A - 50 del valore di diverse centinaia di milioni di dollari e del danneggiamento di un posto di comando...Uno schianto terribile. Un aereo del corpo forestale si è abbattuto al suolo in Cile intorno alle 16 di lunedì 15 gennaio. Il velivolo è caduto sull’autostrada dopo che la sua ala si è scontrata con ...E' finita nel peggiore dei modi la missione di un vigile del fuoco che tentava di spegnere un incendio a Panguilemo, in Cile. L'incidenteLui, che si chiamava Fernando Solans Robles e aveva 58 anni, in ...