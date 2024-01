Adriana Volpe confessa | “Sono un’accumulatrice | non riesco a buttare via nulla Ho dovuto comprare una seconda casa per mettere le cose”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Il minimalismo non fa parte del mio stile di vita”. Parola diche, nel corso di un’intervista esclusiva a Gente in occasione del debutto del suo nuovo programma su Rai 2 “Cerchiamo te – missione lavoro“, ha confidato la sua tendenza all’accumulo. “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Nonvia. Pensi che ho comprato unaperché non sapevo dovele!”, ha ammesso la conduttrice. Quindi, la conduttrice ha parlato anche del suo stato sentimentale: da quando si è separata dal marito Roberto Parli nel 2020,è single anche perché, spiega, “già è difficile innamorarsi e innamorarsi di nuovo è una vera e propria impresa”. ...

