Addio a Mourinho | pronto il sostituto | una vecchia gloria che fa sognare i tifosi

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Roma annuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. La Roma ha esonerato JoséJosé– ilcorrieredellacitta.comEsonerato, è caccia al successore dello Special One E adesso chi prenderà il posto dell’esonerato José? E’ già caccia al successore. Si parla tanto di Daniele De Rossi, ex simbolo di Roma. C’è da dire che il De Rossi allenatore non ha fatto propriamente bene nella sua esperienza alla Spal. Ma vedremo cosa sceglieranno i Friedkin. De Rossi, ovviamente, non è l’unica ipotesi al ...

Il derby perso con la Lazio in Coppa Italia può essere l'inizio della fine per José Mourinho alla Roma. Per la prima volta... (calciomercato)

Ho la ragionevole certezza che Josè Mourinho non finirà la sua terza stagione alla Roma . Non possiedo informazioni di prima mano, non corro... (calciomercato)

La maggior parte dei tifosi però era ancora dalla sua parte: in molti sottolineavano chesarà sempre una risorsa e mai un problema per la Roma. I problemi erano altri: i limiti evidenti ...Ma non solo,e la Roma erano al capolinea già da tempo, con l'allenatore portoghese sì a metterci la faccia come sempre, ma non convintamente come in passato. Questa mattina l'esonero, per ...Dopo José Mourinho, il ritorno di Daniele De Rossi. La Roma volta pagina. Annunciato l'esonero a sorpresa del tecnico, il club vuole affidare la panchina all'ex capitano, reduce ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) - L’esonero di Mourinho con il comunicato ufficiale della Roma ha fatto subito il giro di tutti i siti del mondo in pochi minuti. La decisione a sorpresa dei Friedkin apre le ...